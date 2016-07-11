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وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق في زيارة غير معلنة

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وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق في زيارة غير معلنة

وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر

وصل وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، إلى العراق اليوم الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وذلك للاجتماع مع قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين عراقيين، فيما تسعى واشنطن إلى الاستفادة من استعادة قاعدة جوية رئيسية قرب مدينة الموصل معقل تنظيم “داعش”.

وذكر مسؤولون عراقيون أن كارتر سيجتمع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، واللفتنانت جنرال الأمريكي شون ماكفارلاند قائد قوات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وقالت القوات العراقية يوم السبت إنها استعادت السيطرة على قاعدة القيارة الجوية على بعد 60 كيلومترا جنوبي الموصل وهي أكبر مدينة عراقية في قبضة التنظيم المتشدد.

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