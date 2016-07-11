إصابة شخصين في حريق بـ 7 منازل بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

> أصيب شخصين في حريق نشب بـ 7 منازل مجاورة بناحية أولاد سلامة – دائرة مركز المنشاة .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بنشوب حريق بناحية أولاد سلامة – دائرة المركز .

إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل “محمد عيسي علي عبد الرحيم” ، 61 عامل – ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنازل مجاورة ملك “محمد سراج الدين عبد العزيز”، 58 سنة – مزارع ، و “رشدي فراج محمود”، 18 سنة – عامل ، و “الطيب زيدان محمد”، 53 سنة – عامل، و “فراج محمود أحمد”، 47 سنة – عامل ، و “عبد الله أحمد محمود”، 23 سنة – عامل، و”أحمد محمود أبو المجد” ، 56 سنة – سائق ، و “كرم محمد عيسي”، 24 سنة – حاصل علي بكالوريوس تجارة – ويقيمون بذات الناحية .

نتج عن الحريق إصابة مالكي المنزلين السادس والسابع، بحروق نارية من الدرجة الأولي بالذراعين وسحجات متفرقة بالجسم – وتم نقلهما للمستشفي المركزي .

إنحصرت التلفيات فـي نفوق 3 رأس غنم ، وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والبوص .

بسؤال مالكي المنازل عدا المصابين، أيدوا ما جاء بالفحص ،ونفوا الشبهة الجنائية ، ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري فرن بلدي بمنزل الأول.

جاري سؤال المصابين ، وتم إخطار الإدارة البيطرية للإنتقال وإتخاذ اللازم ، أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3368 – إداري المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة .