6 نصائح للتغلب على التوتر فى الحياة اليومية

قد يعانى الكثيرون من التوتر والإجهاد فى الحياة اليومية، مما له أثر سلبى على الصحة. وفى هذا السياق قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح للحد من التوتر فى الحياة اليومية، وتتضمن الآتى:

1- من أجل العيش حياة صحية خالية من التوتر والإجهاد، فمن الأفضل السيطرة على العوامل التى تؤدى إلى التوتر والإجهاد.

>2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: فهى واحدة من أفضل الطرق للتعامل مع الإجهاد، من خلال ممارسة الرياضة من 20 إلى 30 دقيقة يوميا، فهو أمر جيد لتقليل هرمونات التوتر كالكورتيزول، كما أنها تزيد من إنتاج المواد الكيميائية التى تسمى الإندروفين، لأن ممارسة الرياضة تنفس عن مشاعر الإحباط.

>3- ممارسة تدريبات الاسترخاء: فإن ممارسة بعض أساليب الاسترخاء كاليوجا والتأمل، تساعد على استرخاء عضلات الجسم.

>4- اتباع نظام غذائى متوازن: فإن اتباع نظام غذائى متوازن يضم الفاكهة والخضراوات الطازجة أمر لابد منه للتغلب على تأثيرات الإجهاد والتوتر السلبية والعيش حياة صحية.

5- تجنب المواقف العصبية التى تعرضك للتوتر: ويكون ذلك من خلال تجنب الجدل والصراعات التى تضغط عليك، ومحاولة الحفاظ على هدوءك وذلك بتجنب الانغماس فى حالات ليس هناك فائدة منها.

6- النوم: فمن المهم أن يكون معدل النوم الطبيعى من 7 إلى 8 ساعات دون انقطاع فذلك مهم أيضا لاسترخاء العقل والجسم، وإذا كنت تواجه أى صعوبة فى النوم فيمكنك الاستفادة من وسائل الاسترخاء مثل الاستماع الى الموسيقى أو قراءة كتاب.

- انتبهى.. التوتر يجعلك أكثر عرضة لآلام المفاصل والعظام

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