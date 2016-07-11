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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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طرح عقار زيباتيير لعلاج فيروس C قريبا بعد الانتهاء من تسجيله

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طرح عقار زيباتيير لعلاج فيروس C قريبا بعد الانتهاء من تسجيله طرح عقار زيباتيير لعلاج فيروس C قريبا بعد الانتهاء من تسجيله
أكد الدكتور عمر هيكل - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد - أنه سيتم قريبا طرح عقار "زيباتيير" لعلاج مرضى فيروس سى فى ، والذى يعتبر أقوى علاجات فيروس سى، ويمكن لمرضى فيروس سى المصابين بالتليف الكبدى تناوله، وأيضا الذين يعانون من فيروس سى المصاحب للفشل الكلوى.

وقال د. عمر: "إن عقار زيباتيير سيتم طرحة فى مصر بعد موافقة وزارة الصحة المصرية عليه"، موضحا أنه يتم حاليا إجراء الدراسات الإكلينيكية عليه فى أكثر من مركز تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مؤكدا أنه تتم إجراءات تسجيله فى مصر بحيث يكون متوافرا فى القريب العاجل، باعتباره ضمن أقوى علاجات فيروس سى فى علاج النوع الجينى الرابع المنتشر فى مصر، موضحا أنه يعطى نسبة استجابة تصل إلى 100%.

وأشار الدكتور عمر هيكل إلى أن عقار "زيباتيير" يتميز عن الأدوية الأخرى بأنه ليس له آثار جانبية تذكر، ويعتبر من أفضل الأدوية الموجودة حاليا لعلاج مرضى فيروس سى، خاصة فى المرضى الذين يعانون من قصور أو فشل فى وظائف الكلى، لأنه حسب آخر إحصائيات مصرية لدينا 50 ألف مريض يعانون من الفشل الكلوى مصابون بالتهاب كبدى فيروس سى، ويحتاجون إلى علاج فيروس سى يناسب حالتهم، خصوصا إذا كانوا يعانون من تليف بالكبد.

وأوضح د. عمر أن عقار الزيباتيير يعتبر أحد العلاجات الفعالة فى علاج فيروس سى المصاحب للتليف الكبدى، وأيضا المصاحب للفشل الكلوى، موضحا أنه عبارة عن قرص مركب يؤخذ يوميا لمدة 12 أسبوعا لعلاج فيروس سى.


>- الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد تدرج "ابكلوزا" ضمن أفضل علاجات فيروس C
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مصر 365

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