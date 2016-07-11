3 أسباب تجعل الزنجبيل من أفضل وسائل الإقلاع عن تدخين السجائر

التدخين من أكثر العادات الضارة المنتشرة على كوكب الأرض، إذ يرفع خطر الإصابة بأكثر من 26 مرضا وفقا للأبحاث الطبية الحديثة، كما يتسبب فى وفاة أكثر من 6 ملايين شخص سنويا، نظرا لاحتواء السيجارة على أكثر من 4000 مادة ضارة وخطيرة.

وكشف مؤخرا تقرير طبى نشر بالموقع الطبى الأمريكى "livestrong" أن الزنجبيل يساعد فى تسهيل مهمة الإقلاع عن تدخين السجائر، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه.

وأوصى التقرير المدخنين باستخدام وسائل الإقلاع عن التدخين المحتوية على الزنجبيل، وذلك بسبب قدرته على الحد من الغثيان والرغبة فى القىء التى يشعر بها المدخن أثناء انسحاب النيكوتين من الجسم.

كما أوصى التقرير الأمريكى بتناول مكملات الزنجبيل أو الزنجبيل المجفف لأنه يساهم فى تعزيز إفراز الجسم للعرق، نظرا لتمتعه بتأثير حرارى فى الأمعاء بمجرد تناوله، ويجعل الإنسان يشعر بالدفء ويعزز إفراز العرق، وهو ما يساعد على التخلص من السموم والمواد الكيميائية الضارة الموجودة بالسجائر، وبالتالى تقل أضرارها بشكل ملحوظ، كما تقل حدة إدمان السجائر.

وأضاف التقرير أنه يمكن تناول شاى الزنجبيل عند الرغبة فى تدخين السجائر وعند الشعور بنهم شديد تجاهها، لافتا إلى أن المواظبة على ذلك سيساعد فى تكوين عادة صحية جديدة بدلا من عادة تدخين السجائر الضارة، وبالتالى يمكن للشخص أن يتناول هذا المشروب بمجرد رغبته فى تدخين سيجارة.

- قبل ما تضطر تغير صمامات قلبك خليك شجاع وخذ قرار الإقلاع عن التدخين.. 11 نصيحة مُجربة لمقاومة انسحاب النيكوتين.. خصص "حصالة" تحوش فيها فلوس السجاير.. ولو متعود تشربها مع فنجان القهوة هنقولك تعمل إيه