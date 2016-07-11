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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11/7/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة واستقرار البيع والشراء

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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11/7/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة واستقرار البيع والشراء سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11/7/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة واستقرار البيع والشراء

بدأت الذهب اليوم في في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من الإرتفاع الملحوظ، حيث بدأ بالصعود النسبي وذلك بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث ارتفع الذهب اليوم بقمية 5 جنيهات.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11/7/2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11/7/2016 في محلات الصاغة عند البيع والشراء وذلك في استقرار متواصل بعد الإرتفاع الذي شهده سوق المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي.

    سعر عيار 10 بلغ قيمة 193 جنيه.
    سعر عيار 14 بلغ قيمة 270 جنيه.
    سعر عيار 18 بلغ قيمة 347 جنيه.
    سعر عيار 21 بلغ قيمة 405 جنيه.

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