سعر الدولار اليوم الاثنين 11/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار نسبي للدولار

سعر الدولار اليوم، تواصل اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف مقتربة من حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، شهدت خلاله الأسعار الارتفاع بقيمة 5 قروش وذلك بعد الإقبال على السوق السوداء وارتفاع عملية العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال.

كذلك أدى ارتفاع سعر الدولار إلى أزمة داخل الأسواق وذلك بإرتفاع اسعار السلع الأساسية، حيث يعتبر ارتفاع الدولار مرتبطاً بزيادة الطلب على الاستيراد من أجل توفير الاحتياج اليومي للمواطنين من المواد الاساسية، الأمر الذي يدفع إلى المزيد من الإقبال على عملة الدولار من أجل اتمام عملية الاستيراد، حيث ترتفع نسبة السلع مقارنة بإرتفاع الدولار وذلك في عملية متكاملة. سعر الدولار اليوم الاثنين 11/7/2016

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 11/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري بعد الإرتفاع يوم أمس، حيث جاء سعر الصرف اليوم 11.00 للشراء في مقابل 11.05 للبيع.

هذا وجاء سعر صرف العملة الأمريكيه في البنوك والمصارف الرسمية عند سعر صرف 8.85 للشراء مقابل 8.88 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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