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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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3 علاجات منزلية للتغلب على العطس المستمر

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3 علاجات منزلية للتغلب على العطس المستمر 3 علاجات منزلية للتغلب على العطس المستمر
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن العطس المستمر واحد من المشاكل الأكثر شيوعا الذى يرتبط مع البرد، فهو لن يكون مشكلة خطيرة للغاية، لكنها تحدث باستمرار وتكون مزعجة جدا للكثير من الأشخاص، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة بالعلاجات البسيطة.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض العلاجات الطبيعية للحد من مشكلة العطس المستمر وتتضمن الآتى:

1- زيت النعناع: فإنه يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم وتخفف من انسداد الأنف، وإن وضعه على الماء بإضافة بضع قطرات منه مع استنشاق البخار سوف تعالج احتقان الأنف ويكون من السهل التنفس.

2- تناول كوب من شاى البابونج: فإنه يعمل كبلسم للسعال، وغلى بعض الزهور المجففة للبابونج وإضافة العسل إليه ويؤخذ منه مرتين فى اليوم تخفف من العطس المستمر.

3- فيتامين سى: فإن إضافة الحمضيات إلى نظامك الغذائى يعد من أفضل العلاجات للسعال والعطس المستمر، ومنها الليمون والجريب فروت والبرتقال، فجميعها تساعد فى التخلص من الإحساس بالعطس المستمر.

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