انتبه.. شعورك بألم فى الصدر يمثل المؤشر الرئيسى لإصابتك بجلطة القلب

غالبا ما تأتى جلطة الشرايين التاجية للقلب بعد الإصابة بالذبحة الصدرية "قصور الشرايين التاجية"، والذبحة أنواع، ويعتبر الألم هو المؤشر الأساسى للإصابة بجلطة القلب، ولابد من التوجه فورا إلى أقرب مستشفى للتخلص من الجلطة خلال 90 دقيقة من الإصابة.

وأكد الدكتور خالد وهبة - استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى - أن هناك ذبحة صدرية مستقرة، وتأتى على شكل آلام بالصدر بعد بذل مجهود عنيف، ويمكن أن تشفى هذه الآلام بعد الراحة، وذبحة صدرية غير مستقرة، وتكون عبارة عن آلام بالصدر بعد مجهود قليل أو من الممكن أن تكون أثناء الراحة، ولا تزول بالراحة، ولكن من خلال الأدوية أو التدخل السريع من خلال القسطرة.

وقال الدكتور خالد وهبة إن الذبحة الصدرية غير المستقرة يمكن أن تؤدى إلى الجلطة، موضحا أن آلام الجلطة أشد من آلام الذبحة الصدرية غير المستقرة، وليس لها علاج إلا بالذهاب إلى المستشفى فورا من خلال إعطاء المريض أدوية تذيب الجلطة، ومن الأفضل التدخل من خلال القسطرة العلاجية.

وأشار إلى أن القسطرة العلاجية تعمل على شفط الجلطة بالشرايين التاجية بالقلب، وعمل توسيع وتركيب دعامات، مؤكدا أن الأبحاث أثبتت أن ذهاب المريض خلال 90 دقيقة من الإصابة بأول ألم للصدر قلل نسبة الوفيات، وكذلك يمنع حدوث ضعف عضلة القلب.

وقال إنه بمجرد الشعور بألم فى الصدر إذا كانت ذبحة صدرية مستقرة يمكن تناول عقار الأسبرين، والذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات المبدئية لاكتشاف وجود قصور بالشريان التاجى من عدمه.

أما فى حالة الذبحة الصدرية غير المستقرة فعلى المريض أن يأخذ 4 أقراص أسبرين، وأيضا تناول 4 أقراص تقلل من الصفائح الدموية، والذهاب إلى المستشفى فورا لاستغلال عامل الوقت وهو 90 دقيقة لأن أى دقيقة تمر تمنع الدم من الوصول لخلايا القلب، مما يؤدى إلى حدوث تلف فى بعض خلايا القلب ويؤدى الى ضعف شديد بعضلة القلب.

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