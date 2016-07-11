7 أكلات صحية تبعدك عن الطبيب وتحميك من الأمراض.. الشوفان والجرجير أهمها

1.عين الجمل: تناول 3 حصص غذائية أسبوعيا يحد من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة.
>2.الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 مثل السالمون والسردين تعزز صحة القلب وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم.
>3.تناول كميات متوسطة من القهوة يوميا يساهم نظريا فى الحد من خطر الوفاة بالأمراض الخطيرة، حسبما أكدت الأبحاث الطبية.
>4.الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البنى: هى جزء أساسى من حمية البحر المتوسط، وأثبتت الأبحاث أنها تقلل مستويات الكولسترول وتخفض فرص أمراض القلب وتحد نظريا من فرص الوفاة.
>5.الشيكولاتة السوداء: أثبتت الأبحاث أنها تخفض ضفغط الدم وتقاوم أمراض القلب الخطيرة.
>6. التوت الأزرق: غنى بمضادات الأكسدة التى تخفض ضغط الدم وتعزز مرونة الأوعية الدموية وتقلل فرص الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة تزيد عن الثلث.
>7.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير: تساهم فى تعزيز وظائف الإدراك ومحاربة الإصابة بالخرف والحد نظريا من فرص الوفاة بشكل عام.
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