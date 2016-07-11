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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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7 أكلات صحية تبعدك عن الطبيب وتحميك من الأمراض.. الشوفان والجرجير أهمها

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7 أكلات صحية تبعدك عن الطبيب وتحميك من الأمراض.. الشوفان والجرجير أهمها 7 أكلات صحية تبعدك عن الطبيب وتحميك من الأمراض.. الشوفان والجرجير أهمها
الحمية الغذائية المفيدة وأسلوب الحياة الصحى هى الحل الأمثل للوقاية من الأمراض الخطيرة والقاتلة، حسبما تقرير نشر مؤخرا بموقع "رعاية" الأمريكى، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى تساهم فى مكافحة الأمراض الخطيرة والقاتلة، وتقلل فرص ذهابك للطبيب، وتشمل:

1.عين الجمل: تناول 3 حصص غذائية أسبوعيا يحد من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة.
>2.الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 مثل السالمون والسردين تعزز صحة القلب وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم.
>3.تناول كميات متوسطة من القهوة يوميا يساهم نظريا فى الحد من خطر الوفاة بالأمراض الخطيرة، حسبما أكدت الأبحاث الطبية.
>4.الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البنى: هى جزء أساسى من حمية البحر المتوسط، وأثبتت الأبحاث أنها تقلل مستويات الكولسترول وتخفض فرص أمراض القلب وتحد نظريا من فرص الوفاة.
>5.الشيكولاتة السوداء: أثبتت الأبحاث أنها تخفض ضفغط الدم وتقاوم أمراض القلب الخطيرة.
>6. التوت الأزرق: غنى بمضادات الأكسدة التى تخفض ضغط الدم وتعزز مرونة الأوعية الدموية وتقلل فرص الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة تزيد عن الثلث.
>7.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير: تساهم فى تعزيز وظائف الإدراك ومحاربة الإصابة بالخرف والحد نظريا من فرص الوفاة بشكل عام.


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