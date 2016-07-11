«صحة أبوظبي» استكمال التطعيمات يحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمع

دعت هيئة الصحة في أبوظبي، الهيئة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، كل الراغبين بالسفر خلال فترة الصيف إلى التوجه إلى المراكز الصحية وأخذ التطعيمات الضرورية قبل أسبوعين على الأقل من موعد السفر، مؤكدة على دور التطعيمات في حماية الفرد من الأمراض الأكثر شيوعاً في البلد الذي يرغب الشخص بالسفر إليه، كما تساعد في الحد من انتشار الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع عند العودة إلى الدولة.

وتسهم التطعيمات في التقليل من احتمالية الإصابة بعدد من الأمراض المعدية أو الشائعة، ولذلك يجب على المسافرين التأكد من استكمال التطعيمات الروتينية المتضمنة في جدول هيئة الصحة والتطعيمات المتعلقة بالسفر، والتي تتضمن لقاح المكورات السحائية، لقاح الإنفلونزا الموسمية، لقاح الحمى الصفراء، لقاح المكورات الرئوية، لقاح الالتهاب الكبدي أ، لقاح الالتهاب الكبدي (ب)، لقاح التيفوئيد ولقاح داء الكلب، حيث تعتمد التطعيمات التي يجب أن تؤخذ لبعض الدول حسب نوعية الأوبئة المنتشرة، وتختلف من دولة إلى أخرى.

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وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في هيئة الصحة- أبوظبي: «تدعو هيئة الصحة في أبوظبي الراغبين في السفر إلى الالتزام بأخذ تطعيمات السفر الضرورية كل حسب وجهته وحالته الصحية، وذلك لضمان رحلة أمنة وسالمة للمسافرين ووقايتهم من المخاطر الصحية والأمراض المعدية التي قد يتعرضون لها».



> وأضافت الحوسني: «انطلاقاً من إيماننا المطلق بأن الوقاية خير من قنطار علاج، فإننا نحرص دوماً على نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تضمن لهم التمتع بحياة صحية كالحصول على التطعيمات اللازمة والزيارات الدورية للطبيب، إضافة إلى ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي».



> وتأتي هذه الجهود في إطار حملة التوعية بأهمية برامج التطعيم والتي تنطلق تحت شعار «التطعيم ضرورة»، وتهدف إلى التأكيد على أهمية التطعيمات لحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات وتشجيع استخدام التطعيمات لحماية الأفراد من مختلف الفئات العمرية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي الجمهور بآخر التحديثات في برامج التطعيم، وكذلك التشديد على دور المهنيين الصحيين في تثقيف أفراد المجتمع بأنواع التطعيمات وأهميتها.