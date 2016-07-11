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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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الداخلية الليبية: العقيد صلاح هويدى مديرًا لمديرية أمن بنغازى

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الداخلية الليبية: العقيد صلاح هويدى مديرًا لمديرية أمن بنغازى الداخلية الليبية: العقيد صلاح هويدى مديرًا لمديرية أمن بنغازى
أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة سراج الحاسى،الأحد، أن وزير الداخلية كلّف العقيد صلاح هويدى مديرًا لمديرية أمن بنغازى، خلفا للعقيد مصطفى الرقيق.

وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز البحث الجنائى الملازم وليد العرفى، فى تصريح صحفى اليوم، "إن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة اللواء محمد المدنى الفاخرى أصدر قرارًا بتكليف العقيد صلاح هويدى مديرًا لمديرية أمن بنغازى".

وبدأت مديرية أمن بنغازى، السبت، بتطبيق تمرين أمنى لتجربة إحكام السيطرة الأمنية فى مدينة بنغازى شرق البلاد؛ حيث نشرت المديرية دوريات متحركة وثابتة من كافة الأجهزة الأمنية، تمهيدًا لتنفيذ الخطة الأمنية لحفظ وضبط الشارع.
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