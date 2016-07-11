6 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى وقف اعلانات "الدندو" لاستخدام الاطفال

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ٦ سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف اعلانات شركة جهينة التى يظهر أو يستخدم فيها الأطفال .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٨٨٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء وجهازحماية المستهلك، حيث ذكرت الدعوى ان هناك حالة من التنطع اللا اخلاقى والسخافة والبذائة تمثلت فى اعلان عن منتجات شركة جهينة والذى ضرب بكل القيم والاخلاق بل امتداد فى سخافتة إلى الضرب بعرض الحائط بأبسط قواعد وأسس حقوق الطفل سواء من الناحية الصحية اوالاخلاقية التى تقوم وترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة والعريقة فى نفوس ابنائنا من الاطفال اوالشباب والتى نحن فى سبيل الوصول إلى تحقيق مكاسب مالية

واضافت الدعوى ان امام هذا الاسفاف والتدنى واستغلال الاطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة بخلاف احتواء هذا الإعلان على حوار غير مناسب اخلاقيا ولا اجتماعيا فضلا عن ان محتوى الإعلان يشجع على التحرش فى الوقت الذى يتعين فية على مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى مواجهة هذة الظاهرة بزيادة الوعى لدى الشباب والأطفال وتكمن الخطورة الاجتماعية، فى تأثير هذه الإعلانات فى لفت انتباه الأطفال، ورغبتهم فى المحاكاة والتقليد، لما يشاهدونه من أقرانهم، ما يعرض أخلاق الأطفال للخطر بما يخالف قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008.

واكد "صبرى" فى دعواه انه حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل المصرى لايسع الطاعن الا اللجوء للقضاء المصرى الشامخ حامى القيم والاخلاق لوقف هذا الإعلان، وأية إعلانات أخرى يستخدم او يظهر فيها الاطفال ولا تراعى المسؤولية الاجتماعية، وكذلك وضع ضوابط تحكم استخدام الأطفال فى الإعلانات بما يحافظ على صحتهم وأخلاقهم ويجنبهم المخاطر، وذلك فى إطار الارتقاء بالذوق العام والتنشئة السليمة للطفل المصرى نفاذا لاحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة .

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