وزارة الرى تكشف: القضاء على 15 ألف مخالفة على نهر النيل خلال عام

أكد المهندس صلاح عز رئيس هيئة حماية وتطوير النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن عدد المخالفات التى تم تحريرها منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل فى 5 يناير 2016 بلغت 14 ألف و895 حالة، فى حين بلغ إجمالى الحالات التى ما تم إزالته منذ البدء فى الحملة 10 آلاف و349 إزالة.

وتشمل حملة إزالة التعديات على النيل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة قد وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها أكثر من 30 مليون مواطن.

"الرى": حملات مكثفة فى القاهرة الكبرى لإزالة التعديات على النيل

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