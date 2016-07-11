أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الرى تكشف: القضاء على 15 ألف مخالفة على نهر النيل خلال عام

Google+ Print
وزارة الرى تكشف: القضاء على 15 ألف مخالفة على نهر النيل خلال عام وزارة الرى تكشف: القضاء على 15 ألف مخالفة على نهر النيل خلال عام
أكد المهندس صلاح عز رئيس هيئة حماية وتطوير النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن عدد المخالفات التى تم تحريرها منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل فى 5 يناير 2016 بلغت 14 ألف و895 حالة، فى حين بلغ إجمالى الحالات التى ما تم إزالته منذ البدء فى الحملة 10 آلاف و349 إزالة.

وتشمل حملة إزالة التعديات على النيل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة قد وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها أكثر من 30 مليون مواطن.


>"الرى": حملات مكثفة فى القاهرة الكبرى لإزالة التعديات على النيل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365