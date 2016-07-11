أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الغربية يكرم الضباط والأفراد المتميزين فى عملهم

Google+ Print
مدير أمن الغربية يكرم الضباط والأفراد المتميزين فى عملهم مدير أمن الغربية يكرم الضباط والأفراد المتميزين فى عملهم
وزع اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية شهادات تقدير وحافز مادى للمتميزين من الضباط والأفراد بإدارات ، الحماية المدنية، قوات الأمن، تأمين الطرق.

وتم تكريم 10 ضباط – 17 أمين شرطة – 5 مساعدين شرطة – مندوب شرطة – 3 رقباء شرطة، وعقد مدير الأمن اجتماعا مع الضباط والأفراد بمكتبه وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول فى ضبط القضايا. وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل.

وأكد مدير الأمن أن ما قدموه هو من قبيل الواجب الوطنى والأخلاقى، وأنه ليس بكثير على أرض سخية أعطت، وقيادة حكيمة تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

بالفيديو والصور.. محافظ الغربية يطالب رؤساء المدن بسرعة صيانة المعدات والسيارات المعطلة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»