مدير أمن الغربية يكرم الضباط والأفراد المتميزين فى عملهم

وزع اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية شهادات تقدير وحافز مادى للمتميزين من الضباط والأفراد بإدارات التموين ، الحماية المدنية، قوات الأمن، تأمين الطرق.

وتم تكريم 10 ضباط – 17 أمين شرطة – 5 مساعدين شرطة – مندوب شرطة – 3 رقباء شرطة، وعقد مدير الأمن اجتماعا مع الضباط والأفراد بمكتبه وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول فى ضبط القضايا. وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل.

وأكد مدير الأمن أن ما قدموه هو من قبيل الواجب الوطنى والأخلاقى، وأنه ليس بكثير على أرض سخية أعطت، وقيادة حكيمة تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

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