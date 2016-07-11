بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأكمنة المرورية وضبط 474 مخالفة

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 474 مخالفة، وتحصيل 8050 جنيها غرامات فورية.

تفقد مدير أمن مطروح الأكمنة المرورية المنتشرة بطريق القصر وطريق الريفية وطريق المطار ومنطقة الكيلو 8 بوادى الرمل وبجوار سوق ليبيا، ونبه على القوات بضرورة حسن معاملة المواطنين واليقظة التامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 474 مخالفة مرورية متنوعة تم التصالح الفورى فى 73 مخالفة بمبلغ 8050 جنيها.



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مدير أمن مطروح يتابع عمل الأكمنة وفحص السيارات



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مدير أمن مطروح ومدير المرور خلال الإشراف على الحملة المرورية



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مدير أمن مطروح يوجه مدير المرور بضرورة اليقظة الكاملة فى الأكمنة



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أحد ضباط المرور يفحص أوراق السيارات وقائديها بأحد الأكمنة



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مدير أمن مطروح يتفقد الأكمنة المنتشرة بالمدينة



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مدير وقيادات أمن مطروح يشرفون على الأكمنة المرورية بالشوارع

ضبط 489 مخالفات وتحصيل 7750 جنيه غرامات فورية بمطروح

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