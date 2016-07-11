اليوم.. بدء إختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى وكليات الأقصر

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عن بدء إختبارات القدرات اليوم الإثنين، بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية (فنية – موسيقية) بقنا، والفنون الجميلة بالأقصر.

ومن جانبه فند الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كافة الشروط، مؤكداً أن الأوراق المطلوبة لدخول الاختبارات تتضمن رقم جلوس الطالب وصورة منه وصورتين شخصيتين للطالب.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل، أنه سيتم سحب أوراق اختبارات القدرات طبقا للحروف الابجدية، حيث تم تخصيص يومى الاثنين والثلاثاء 11 و12 يوليو للحروف "أ.ب.ت.ث"، والأربعاء 13 يوليو للحروف "ج.ح.خ.د"، والخميس 14 يوليو للحروف "ذ.ر.ز.س"، والجمعة 15 يوليو للحروف "ش.ص.ض.ط"، والسبت 16 يوليو للحروف "ظ.ع.غ.ف"، ويومى الأحد والاثنين 17و 18 يوليو للحروف "ق.ك.ل.م"، والثلاثاء 19 يوليو للحروف "ن.ه.و.ي"، والأربعاء 20 يوليو لجميع الطلاب الذين تخلفوا عن اليوم المخصص لهم، ويتم سحب الأوراق بمقر كلية التربية الرياضية والتربية النوعية بقنا وكلية الفنون الجميلة بالأقصر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً.

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