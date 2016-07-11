محافظ الدقهلية يصدر حركة تغيرات فى رؤساء مجالس المدن بالمحافظة

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، القرار رقم 619 لسنة 2016 بتغييرعدد من رؤساء الوحدات المحلية لتوليهم مواقع أخرى.

وتشمل الحركة، نقل أحمد ذكي رئيس مركز ومدينة المنصورة إلى مركز ومدينة بلقاس، وأحمد يوسف الحنفى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة ، ومحمود محمود أبو طالب رئيس مركز ومدينة بلقاس لمركز ومدينة السنبلاوين ، وأحمد عبد السميع مصطفى مقبل رئيس مركز ومدينة بني عبيد لمركز ومدينة المنصورة ، والسادات أحمد مصطفي رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل لمركز ومدينة نبروه، وعثمان حسن شعلان رئيس مركز ومدينة نبروه إلى دارة الكوارث والأزمات بديوان عام المحافظة ، وسمير محمد إبراهيم شلتوت نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس لمركز ومدينة ميت سلسيل ، ومحمد أبو العينين نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد لرئاسة مركز ومدينة بني عببد ، و السيد عبد السلام مساعد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لنائب رئيس حي شرق المنصورة.

وكلف عبد الرحمن الشهاوى، بالعمل سكرتير عام مساعد ويتولى الإشراف على مدن جنوب شرق الدقهلية ، وشرق ، وشمال شرق.

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