أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يوقف رئيس حى شرق المنصورة و6 موظفين عن العمل ويحيلهم للتحقيق

Google+ Print
محافظ الدقهلية يوقف رئيس حى شرق المنصورة و6 موظفين عن العمل ويحيلهم للتحقيق محافظ الدقهلية يوقف رئيس حى شرق المنصورة و6 موظفين عن العمل ويحيلهم للتحقيق
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية القرار رقم 618 لسنة 2016، بإيقاف سبعة موظفين عن العمل.

وصدر القرار بإيقاف كل من محمد محمود حسين محمود رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة وحاليا بديوان عام المحافظة، ومحمد حسن السعيد إسماعيل نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، وفتحى عبد ربة محمد إبراهيم مساعد رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، عمرو عبد العزيز مكى القائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية بحى شرق المنصورة، وعبير فوزى محمد مدير التنظيم بحى شرق المنصورة، وعصام فايز هلال البسطويسى مراجع التنظيم بمنطقة توريل، ومحمد عبد اللطيف محمد حسن فنى شئون هندسية لمنطقة توريل القديمة بالإدارة الهندسية بحى شرق، احتياطيا لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة العامة والنيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر، وذلك لوجود مخالفات فى أحد العقارات والذى تم ضبطه، وتبين وجود تلاعب فى الأوراق الخاصة به.

حملة بمنطقة الزعفران بالمنصورة لإزالة التعديات لليوم الثانى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365