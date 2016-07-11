محافظ الدقهلية يوقف رئيس حى شرق المنصورة و6 موظفين عن العمل ويحيلهم للتحقيق

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية القرار رقم 618 لسنة 2016، بإيقاف سبعة موظفين عن العمل.

وصدر القرار بإيقاف كل من محمد محمود حسين محمود رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة وحاليا بديوان عام المحافظة، ومحمد حسن السعيد إسماعيل نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، وفتحى عبد ربة محمد إبراهيم مساعد رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، عمرو عبد العزيز مكى القائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية بحى شرق المنصورة، وعبير فوزى محمد مدير التنظيم بحى شرق المنصورة، وعصام فايز هلال البسطويسى مراجع التنظيم بمنطقة توريل، ومحمد عبد اللطيف محمد حسن فنى شئون هندسية لمنطقة توريل القديمة بالإدارة الهندسية بحى شرق، احتياطيا لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة العامة والنيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر، وذلك لوجود مخالفات فى أحد العقارات والذى تم ضبطه، وتبين وجود تلاعب فى الأوراق الخاصة به.

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