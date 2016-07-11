"صناعة البرلمان" تدرس تعطيل إنشاء مدينة دمياط للأثاث بسبب الثروة السمكية

أكد النائب محمد بدراوى ، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث هو توجه من التوجهات المهمة للدولة، وكان ضمن البرنامج الوزارى الذى قدمته الحكومة للمجلس، لافتاً إلى أن المدينة تستوعب كل أصحاب المشروعات الصغيرة وستساهم فى إيجاد آلاف فرص العمل.

وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن حديث هيئة الثروة السمكية بأن المكان غير مؤهل لاستيعاب المشروع سيدفع اللجنة للعودة للدراسة التى تم على أساسها اختيار المكان، وسيكون للجنة حوار مع طارق قابيل وزير الصناعة ورئيس هيئة الثروة السمكية، قائلاً " لا داعى لخلق فزاعات تستهدف تعطيل مشروعات مهمة".

وشدد على أن الأهم ألا يكون ذلك المشروع على حساب أصحاب الأعمال الصغيرة بل يستوعبهم.

7 تساؤلات تثيرها مدينة دمياط للأثاث.. هل موقع المشروع يُناسب طبيعته؟.. لماذا تصر الحكومة على العمل بمعزل عن الصناع؟.. ومصير أصحاب الورش القديمة وتحديد نسبة 90% للمشروعات الصغيرة أبرز التساؤلات

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الثروة السمكية: قرار تخصيص مجلس الوزراء أرض مدينة دمياط للأثاث مخالف للقانون.. نائبة بالبرلمان: وزير الصناعة أكد زيادة تكلفة المشروع 60 مليون جنيه.. والسعر المبدئى للورشة الواحدة 500 ألف جنيه

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