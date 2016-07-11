اليوم .. انطلاق محاكمة 30 إخوانيا بتهمة قتل مجند و23 مواطنا بالمطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة – المنعقدة بالتجمع الخامس – اليوم أولى جلسات محاكمة 30 إخوانيا بتهمة حيازة أسلحة وقتل مجند شرطة و23 مواطنًا من معارضى الإخوان بالمطرية.

كان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال 30 متهمًا من الإخوان لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة وقتل مجند شرطة و23 مواطنًا من معارضى الإخوان بالمطرية.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد سيف رئيس النيابة الكلية، بسكرتارية ماجد بهيج، أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان، وقتلوا مجند شرطة وأصابوا ضباطًا أثناء تنظيمهم مسيرات مسلحة فى ذكرى ثورة يناير، وأسفرت عن مقتل 23 مواطنًا من أهالى المطرية. ووجه المستشار محمد سيف للمتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة والبلطجة وقتل والشروع فى قتل، فى القضية رقم 672 لسنة 2015 إدارى المطرية.

11 يوليو.. أولى جلسات محاكمة 30 إخوانيا بتهمة قتل مجند و23 مواطنا بالمطرية

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