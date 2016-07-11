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بالصور: الفنانة بشرى تفاجئ جمهورها بوجهها الحقيقي وتعترف بجنونها

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الإثنين 11-07-2016 00:54

المعروف أن الفنانة الشابة بشرى تهوى المغامرات وتعشق الجرأة ، ولكن الجديد أنها اعترفت بجنونها ، بعدما نشرت صورة لها على شاطئ البحر بوجه خال تماما من المساحيق، لتكشف عن انتشار النمش بوجهها كله، وهو ما دفع أحد متابعيها لوصفها بالجنون.

بشرى نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستقرام، وكانت حريصة على الالتزام بالقيود والابتعاد عن الإثارة فأخفت تماما المايوه، واكتفت بإظهار وجهها وبالخلفية شاطئ البحر والرمال وعلقت عليها قائلة: عندما اجتمع العيد و الصيف والنمش........

وجاءت التعليقات بأغلبها معجبة بالصورة، ولكن أحد المتابعين ويدعى حامد العطوي علق عليها قائلا: مجنونة رسمي، وردت عليه بشرى على الفور قائلة: آنا موافقة أني مجنونة في المطلق بس فين بالضبط موطن الجنان في صورة زي دي؟؟؟؟ده وشي و رملة و بحر ايه الجنان في الطبيعة بتاعة ربنا؟؟؟؟هو اي كلام و السلام ههههههه.

هل تعتبر نشر بشرى لصورتها بالنمش جنان ؟

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سيدتي