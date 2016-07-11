آيتن عامر تضع جمهورها في اختبار جديد .. والنتيجة صادمة

بعدما طلبت مشورتهم في اختيار اسم ابنتها الأولى، وضعت النجمة الشابة آيتن عامر جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في اختبار جديد، بعدما طلبت منهم اختيار اسم تجاري لفيلمها القادم، بعدما فشلت مع صناع الفيلم في الاستقرار على الأسم النهائي.

آيتن غردت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قائلة: بقالنا كتير بنفكر فى اسم لفيلمنا الجديد ايه رأيكوا انتوا اللى تختاروا الاسم ؟ يلا اقترحوا علينا اسم ليه علاقة بتعليم السواقة و ميبقاش طويل.

المفاجأة أن الجمهور تفاعل بشدة مع الاختبار، ولم يكتف متابعيها بتقديم مقترح واحد، إنما شهدت كل مشاركة العديد من المقترحات، منها وقوف متكرر ودعمته آيتن عامر بشدة، واكسر شمال ، سوق الحظ ، صف تاني ، منحنى خطر، ممنوع الانتظار ، تحت التمرين ، دوس فرامل ، في الممنوع، .

آيتن لم تكشف عن النجوم المشاركين في العمل ولم تحسم قرارها النهائي، ولكن اللطيف أن أحد متابعيها طلب مكافأة نصف مليون "وردة" إذا تم اختيار مقترحه وهو "هاند بريك".

آيتن فعلتها وانحازت لتصويت جمهورها عند اختيار اسم طفلتها الأولى، فهل تكررها وتختار اسم الفيلم من مقترحات جمهورها؟