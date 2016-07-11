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كليف ريشارد يرفع دعوى ضد الشرطة وقناة الـ BBC

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الإثنين 11-07-2016 01:37

طلب المغني البريطاني كليف ريشارد Cliff Richard من محامين رفع دعوى قضائية رسمية ضد شرطة ساوث يوركشاير وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بسبب تعاملهما مع مداهمة الشرطة لمنزله عام 2014.

وأطلقت الشرطة في عام 2014 تحقيقاً في مزاعم بوقوع اعتداء جنسي ونفذت عملية المداهمة لمنزل المغني البريطاني الشهير صورتها بي بي سي.

وأبلغت السلطات كليف ريشارد البالغ من العمر 75 عاماً الشهر الماضي بأنه لن يواجه أي إجراءات جنائية.

وقال نجم البوب: "في غياب إجابات مرضية فإن المحكمة ستحدد إذا كان سلوك شرطة ساوث يوركشاير وبي بي سي مبرراً وملائماً أم لا."

وأضاف: "هذا أمر مهم ليس لي فقط على المستوى الشخصي، لكن على نطاق أوسع بكثير."

وتابع: "لقد تحولت حياتي فعلياً رأسا على عقب، وسمعتي على مستوى العالم تضررت بلا مبرر، ولا أريد أن يحدث نفس هذا الأمر للآخرين سواء أمام عامة الناس أم لا."

 

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