مقتل قيادى بارز و18 إرهابيا بداعش فى قصف جوى للشرقاط شمالى العراق

قتلت القوات العراقية المشتركة قياديا بارزا فى تنظيم (داعش) الإرهابى بقصف جوى لقضاء الشرقاط فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، إضافة إلى مقتل 18 من مرافقيه.

وقال مصدر أمنى أن القوات العراقية قتل والى صلاح الدين بتنظيم داعش المدعو عبد العظيم العجيلى خلال تواجده بقضاء الشرقاط مع مجموعة من مساعديه باستهداف مقرهم بمنطقة الجميلة وسط الشرقاط بضربة جوية الأحد.

وأشار إلى أن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على مفرق الشرقاط ومجمعات البدو وتلول الباج على الطريق السريع الرابط ما بين الشرقاط والقيارة، وحررت قوات"مكافحة الإرهاب" قاعدة "القيارة" الجوية السبت من قبضة التنظيم وتسعى لتحرير مركز قضاء الشرقاط لاحداث تماس ما بين قوات تحرير نينوى فى قضاء مخمور جنوب شرقى الموصل.

ولفتت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم إلى أنه استنادا لمعلومات استخبارية، وصلت تعزيزات لداعش تضم 30 إرهابيا من ضمنهم 10 انتحاريين إلى قرية بريج التابعة لقضاء الحويجة من أجل الهجوم على القوات المسلحة العراقية، وتم قصف المسلحين بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى وقتل إرهابيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير سيارة مفخخة.

كما قصفت القوة الجوية العراقية مقرا لداعش وقتلت العديد من إرهابيى داعش فى منطقة "الكرابلة" بقضاء "القائم" غرب محافظة الأنبار، ودمرت موقعا لتصفيح السيارات وقتلت المتواجدين داخله.

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