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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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اليوم.. الحكم على 8 متهمين بالبلطجة وترويع المواطنين بمنطقة إمبابة

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اليوم.. الحكم على 8 متهمين بالبلطجة وترويع المواطنين بمنطقة إمبابة اليوم.. الحكم على 8 متهمين بالبلطجة وترويع المواطنين بمنطقة إمبابة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين محمد إمام مصطفى، وإبراهيم عبد الوهاب، وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم، غدا الاثنين، الحكم على 8 متهمين بالبلطجة وترويع المواطنين بمنطقة إمبابة لخلاف بينهم على خاتم.

والمتهمون هم: محمد صلاح الدين سيد بائع، وإبراهيم محمد عامر، طالب، وهانى محمد عبد الغنى موظف بشركة للمقاولات، وكريم أحمد عبد مهندس، وأحمد اسماعيل أحمد سائق، وأكرم محمد صلاح بائع، وعلاء عادل مرسى طالب، ومحمود محمد أحمد طالب.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين فى القضية رقم 10252 لسنة 2014، إنهم فى يوم 24 مايو 2014 بدائرة قسم إمبابة، حازوا أسلحة نارية (فرد خرطوش، بندقية خرطوش) بغير ترخيص، وذخائر، واستعرضوا القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض بقصد الترويع وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسكينة حال حملهم أسلحة.

بداية الواقعة كانت بحدوث مشادات كلامية بين المتهم الأول أكرم محمد صلاح والمتهم الخامس ابراهيم محمد عامر، لمحاولة الأول الاستيلاء على خاتم المتهم الثانى، تطورت إلى مشاجرة، استعان فيها كل طرف من الأطراف بصحبته وأهليته من المسجلين الخطرين ومن حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجه المتهم ابراهيم عامر ومن معه لمنزل المتهم أكرم صلاح، ودارت الاشتباكات بين الطرفين وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية بمنطقة أرض الجميعة بإمبابة

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