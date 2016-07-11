انطلاق محاكمة المتهمين بتفجير منزل قاضى "غرفة عمليات رابعة" اليوم

تنظر الدائرة 21 شمال القاهرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر، اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بتفجير منزل قاضى "غرفة عمليات رابعة".

وكان المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال 6 من الإخوان، إلى محكمة الجنايات فى واقعة استهداف المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا، بانفجار قنبلة أسفل سيارة المستشار معتز خفاجى أمام منزله بمنطقة حدائق حلوان، فى مايو الماضى، وعلى الفور انتقلت القوات، وتبين لها انفجار عبوتين، واحدة أسفل سيارة المستشار خفاجى، والثانية فى الجهة الثانية من الشارع المواجه لمنزل المستشار دون وقوع إصابات.

11 يوليو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتفجير منزل قاضى "غرفة عمليات رابعة"

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