"الصحة": جرعات مجانية لمرضى البلهارسيا بالقرى مرتفعة الإصابة عن 3%

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم منح جميع سكان القرى التى تكون بينهم نسبة الإصابة بالبلهارسيا أكثر من 3 % جرعات مجانية للتخلص من المرض.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم رصد الأمراض الوبائية الخطرة من خلال فرق طبية على أعلى مستوى، مضيفاً أنه تم منح عشرات الآلاف من سكان القرى أدوية مجانية على مدار الفترات الماضية .

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