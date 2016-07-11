مقتل 6 عناصر تكفيرية فى ضربات جوية لبؤر إرهابية جنوب الشيخ زويد

قتل 6 من العناصر التكفيرية المسلحة فى ضربات جوية استهدفت بؤرا إرهابية فى غضون الساعات القليلة الماضية، وقالت مصادر مطلعة، إن طائرات عسكرية قصفت 4 بؤر إرهابية بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد، وتم رصد مقتل 4 من العناصر المسلحة بينهم شخصين يستقلان دراجة بخارية، كما أصيب آخرون تقدر أعدادهم بنحو 8 كانوا يتواجدون فى تلك البؤر.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ننشر فيديو للوحدة المحلية فى"السبيل" بالعريش بعد تدميرها على يد"بيت المقدس"
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وبحسب المصادر، فإن معلومات تلقتها أجهزة الأمن بتواجد مسلحين فى منازل مهجورة جنوب الشيخ زويد، وتحركات لآخرين على دراجات بخارية وتم استهدافهم، مضيفة أن العمليات الأمنية متواصلة حتى اللحظة.
>ننشر فيديو للوحدة المحلية فى"السبيل" بالعريش بعد تدميرها على يد"بيت المقدس"
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