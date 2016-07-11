مقتل 6 عناصر تكفيرية فى ضربات جوية لبؤر إرهابية جنوب الشيخ زويد

قتل 6 من العناصر التكفيرية المسلحة فى ضربات جوية استهدفت بؤرا إرهابية فى غضون الساعات القليلة الماضية، وقالت مصادر مطلعة، إن طائرات عسكرية قصفت 4 بؤر إرهابية بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد، وتم رصد مقتل 4 من العناصر المسلحة بينهم شخصين يستقلان دراجة بخارية، كما أصيب آخرون تقدر أعدادهم بنحو 8 كانوا يتواجدون فى تلك البؤر.

وبحسب المصادر، فإن معلومات تلقتها أجهزة الأمن بتواجد مسلحين فى منازل مهجورة جنوب الشيخ زويد، وتحركات لآخرين على دراجات بخارية وتم استهدافهم، مضيفة أن العمليات الأمنية متواصلة حتى اللحظة.

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