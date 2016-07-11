للمرة الخامسة.. تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر فى قضية تحالف دعم الشرعية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، حبس القياديين بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر 15 يوماً على ذمة التحقيق، للمرة الخامسة، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، المسماة بـ"تحالف دعم الإخوان".

وفور وصول القياديين من محبسهم، تم استدعائهم لغرفة التحقيق، ووجهت لهم النيابة الاتهامات،وتم سؤالهم عما إذا كان لديهم أى اقول، وطلب إخلاء سبيلهم، وفى نهاية الجلسة امرت النيابة باستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة أمن الدولة استدعت القياديين للتحقيق معهما فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، وذلك بعد إخلاء سبيلهم فى قضية أخرى والمعروفة بـ"الجبهة السلفية" بكفالة 1000 جنيه لكل منهم.

تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر فى قضية تحالف دعم الشرعية