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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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وكيل تعليم دمياط:حركة نقل وتعيين بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

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وكيل تعليم دمياط:حركة نقل وتعيين بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية وكيل تعليم دمياط:حركة نقل وتعيين بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية
قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم بدمياط استعدت للعام الدراسى القادم مبكرا من خلال حزمة إجراءات تهدف إلى دفع عجلة العمل داخل قطاع التعليم بدمياط.

وأضاف التداوى لـ"اليوم السابع " انه يجرى حاليا تجهيز كافة المبانى المدرسية من خلال خطة الصيانة البسيطة استعدادا للعام الدراسى الجديد ،كما ستجرى حركة ترقيات واختيارات لمديرى المدارس وتثبيت من ثبتت كفاءته.

كما سيتم إجراء حركة تنقلات وتعينات بين عدد من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع عناصر المتابعة لاستبعاد من لا ينطبق عليه الشروط والدفع بعناصر جديدة لتعزيز دور المتابعة والاستفادة منها فى خدمة العملية التعليمية.

وأضاف التداوى انه تم الإعلان عن اختيار كوادر للعمل المدرسة الفندقية لتدريس المواد الفندقية وثقل خبرات طلاب المدرسة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار إلى تنفيذ خطة التوسع فى مشروعات المدرسة المنتجة من خلال 3 مدارس بالتعليم الفنى فى إدارات فارسكور، الزرقا، دمياط " لتوفير خط إنتاج ألواح خشب الكونتر وذلك من خلال شراء الآلات الجديدة من الخطة الاستثمارية.

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