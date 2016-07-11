"الكهرباء": الانتهاء من تركيب مليون كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة

أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توريد مليون و100 ألف كشاف صوديم عالى الضغط قدرة 150 وات حتى الآن لشركات الكهرباء، بهدف ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف "اليمانى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تركيب مليون كشاف حتى الآن بمناطق عديدة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تغيير 3.9 مليون كشاف حالى إلى أخرى "صوديم عالى الضغط"، والتى يبلغ عددها ، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية.

وأوضح "اليمانى"، أن تكلفة تغيير كشافات أعمدة الإنارة تقدر بحوالى 2.1 مليار جنيه، موضحًا أن باقى الكمية يتم تركيبها خلال 20 شهرًا، بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرًا، ويقدر إجمالى التوفير فى الأحمال 600 ميجاوات.

وأشار اليمانى إلى أنه من المقرر تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات صوديوم عالية الضغط، وذلك بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية سيتم استبدال الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات صوديوم عالية الضغط.

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