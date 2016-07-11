مختار نوح: الكونجرس بدأ يلتفت لخطورة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب

قال مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الكونجرس الأمريكى بدأ يلتفت إلى الخطورة التى تشكلها الإخوان عليه، لذلك قرر استضافة مؤتمر حول علاقة الإخوان بالإرهاب العالمى، موضحاً أن هذا المؤتمر سيكشف الكثير، وسيكون بداية لتغير موقف الكثير من نواب الكونجرس من الجماعة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكونجرس رأى من مصلحته استضافة هذا المؤتمر، نظراً لأن معظم برلمانات العالم بدأت تتيقن من خطورة الجماعة، لذلك رأى الكونجرس أن من مصلحته الحديث حول علاقة التنظيم بالإرهاب.

وفى سابقة تعد الأولى من نوعها، يحضر "برنامج النبض الأمريكى" بالتعاون مع مركز لندن للأبحاث السياسية، لمؤتمر داخل قاعة الكونجرس الأمريكى بواشنطن الأربعاء المقبل، تحديداً داخل مبنى مجلس الشيوخ " senate office building Russell "، لمناقشة "الاٍرهاب العالمى وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين".

الكونجرس يستضيف مؤتمرا لمناقشة علاقة الإخوان بالاٍرهاب العالمى

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