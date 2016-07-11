أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مختار نوح: الكونجرس بدأ يلتفت لخطورة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب

Google+ Print
مختار نوح: الكونجرس بدأ يلتفت لخطورة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب مختار نوح: الكونجرس بدأ يلتفت لخطورة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب
قال مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الكونجرس الأمريكى بدأ يلتفت إلى الخطورة التى تشكلها الإخوان عليه، لذلك قرر استضافة مؤتمر حول علاقة الإخوان بالإرهاب العالمى، موضحاً أن هذا المؤتمر سيكشف الكثير، وسيكون بداية لتغير موقف الكثير من نواب الكونجرس من الجماعة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكونجرس رأى من مصلحته استضافة هذا المؤتمر، نظراً لأن معظم برلمانات العالم بدأت تتيقن من خطورة الجماعة، لذلك رأى الكونجرس أن من مصلحته الحديث حول علاقة التنظيم بالإرهاب.

وفى سابقة تعد الأولى من نوعها، يحضر "برنامج النبض الأمريكى" بالتعاون مع مركز لندن للأبحاث السياسية، لمؤتمر داخل قاعة الكونجرس الأمريكى بواشنطن الأربعاء المقبل، تحديداً داخل مبنى مجلس الشيوخ " senate office building Russell "، لمناقشة "الاٍرهاب العالمى وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين".


>الكونجرس يستضيف مؤتمرا لمناقشة علاقة الإخوان بالاٍرهاب العالمى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365