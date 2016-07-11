حملة سلفية لغلق 30 فضائية شيعية.. ومؤسسها: تسب أصحاب النبى

أطلق الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، حملة لغلق الفضائيات التى تروج لأفكار الشيعة، ويصل تعدادها لحولى 30 فضائية.

وقال "عامر" فى حملته التى أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" :" يجب حذف قنوات

>الروافض من بيوتنا"، داعياً لترويج القائمة التى تضم قنوات الشيعة للتحذير منها وحذفها من "الرسيفر" ومن ثم غلقها، مشيرًا إلى هذه القناة تسب أصحاب رسول الله وزوجاته.

وأضاف :"تضم هذه القنوات كل من فضائيات :"المنار، و أنوار، والأنوار، والمعارف، والزهراء، وأهل البيت، والكوثر، وفورتين، والإيمان، والغدير، والدعاء، والمهدى، والعالم، والفيحاء، والثقلين، والأوحد، والفرات، وبلادى ، والعراقية، والمسار، والفرقان، وآفاق، وكربلاء وقناة الميادين، والأفلام الإيرانية وطه للأطفال، وهدهد للأطفال".

وتابع "غلق هذه القنوات ليس فقط دفاعاً عن السنة، بل عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضى الله عنهم أجمعين".

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