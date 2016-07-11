أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قنصل فلسطين بالإسكندرية: نتواصل بشكل دائم مع الجالية ونقدم الدعم لهم

Google+ Print
قنصل فلسطين بالإسكندرية: نتواصل بشكل دائم مع الجالية ونقدم الدعم لهم قنصل فلسطين بالإسكندرية: نتواصل بشكل دائم مع الجالية ونقدم الدعم لهم
قال السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أن القنصلية تقدم الدعم الكامل لأفراد الجالية المقيمة بالإسكندرية، فى كافة المجالات وتستمع دائماً لمشاكلهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك لقاء سوف تنظمه القنصلية خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عنه، لمناقشة جميع مشاكل الجالية والاستماع لهم.

وأشار إلى أن القنصلية سوف تشارك فى مهرجان الصيف الدولى الرابع عشر، الذى يبدأ فى 29 يوليو القادم، وتشارك القنصلية بحفلة لفرقة تراث شعبى فلسطينى فى حفل لفرقة أصايل التى تأتى من رام الله، يحضره أعضاء الجالية بالإسكندرية للتعريف بالتراث الفلسطينى.

قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل أبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365