قنصل فلسطين بالإسكندرية: نتواصل بشكل دائم مع الجالية ونقدم الدعم لهم

قال السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أن القنصلية تقدم الدعم الكامل لأفراد الجالية المقيمة بالإسكندرية، فى كافة المجالات وتستمع دائماً لمشاكلهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك لقاء سوف تنظمه القنصلية خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عنه، لمناقشة جميع مشاكل الجالية والاستماع لهم.

وأشار إلى أن القنصلية سوف تشارك فى مهرجان الصيف الدولى الرابع عشر، الذى يبدأ فى 29 يوليو القادم، وتشارك القنصلية بحفلة لفرقة تراث شعبى فلسطينى فى حفل لفرقة أصايل التى تأتى من رام الله، يحضره أعضاء الجالية بالإسكندرية للتعريف بالتراث الفلسطينى.

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