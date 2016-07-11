مدير التأمين الصحى بالشرقية يعقد اجتماعا مع مديرى وأعضاء المتابعة والتفتيش

عقد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية اجتماعا مع مديرى وأعضاء إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى، أمس، بمكتبه بحضور مدير الشئون الطبية بالفرع ومدير أمانة الفرع ومدير الشئون الإدارية بالفرع.

وناقش الاجتماع وضع آلية ونظام وخطة للعمل تلتزم بها الإدارتين للمرور على جميع أقسام وحدات الفرع، وقام مدير التأمين الصحى بالشرقية بالتنبيه مشددا بإحكام الرقابة على وحدات الفرع من خلال الحضور والانصراف والتزام العاملين بمواعيد عملهم الرسمية، بالإضافة إلى متابعة أعمال المخازن وشئون العاملين والأقسام الداخلية بوحدات الفرع، وذلك للاكتشاف المبكر لأى مخالفات فى مختلف المجالات بالوحدات والتفتيش والمتابعة بصفة مستمرة على مكتب شئون المرضى بالفرع والوحدات، من خلال فحص سجلات ودفاتر تسجيل خطابات التحويل للجهات الخارجية المتعاقدة مع الفرع وإلزام العاملين بشئون المرضى بتحرى الدقة فى تحصيل رسوم خطابات التحويل المقررة واتباع تعليمات الهيئة فى هذا المجال، وتكليف مدير الشئون الطبية بالفرع بالمتابعة والرقابة على مكتب شئون المرضى بصفة دورية والتوجيه بالالتزام بقوانين وتعليمات الهيئة حتى لا يقع العاملين فى أى مخالفات.

وقام مدير التأمين الصحى بوضع خطة تدريب فى جميع مجالات العمل ( مخازن – مناقصات- سلامة وصحة مهنية – الأمن –شئون عاملين-استحقاقات- معاشات- تموين طبى – شئون قانونية-خدمة مواطنين-الجودة-مكافحة العدوى)، ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين فى هذه المجالات وذلك للنهوض بالعنصر البشرى بالفرع والوحدات مما يؤثر ذلك بالإيجاب على تطوير العمل فى جميع النواحى.

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