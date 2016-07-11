اليوم.. بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا

يبدأ فرع مكتب التنسيق بجامعة المنيا، اليوم الأثنين، فتح باب التقدم للقدرات، وصرف دليل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2016 فقط لكليات التربية الرياضية، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية النوعية الموسيقية، على أن يبدأ التقدم من الساعة التاسعة صباحاً بمقر الكليات الراغب الطالب التقدم بها حتى الثالثة عصراً.

وصرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بأنه سيتم زيادة عدد شبابيك صرف دليل اختبارات القدرات والاستمارات بالكليات لسرعة إنهاء الإجراءات للطلاب من نفس الكلية الراغب الطالب التقدم لها، كما سيتم فتح باب التقدم للراغبين لاجتياز اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة للطلاب من محافظتى المنيا وبنى سويف فقط، وللتربية الرياضية والنوعية الموسيقية من محافظة المنيا، أما التربية الفنية فسيقبل الطلاب المتقدمين من محافظات الصعيد بدءاً من محافظة المنيا وحتى أسوان.

وأضاف بأن الأوراق المطلوبة للتقدم يجب أن تشمل على أصل رقم الجلوس، وصورة شخصية، و50 جنيهاً قيمة الدليل شامل لجميع اختبارات القدرات وعدد 2 صورة من رقم الجلوس

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