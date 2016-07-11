لمرضى السرطان.. أفضل 10 أطعمة يجب تناولها أثناء العلاج الكيماوى

يعد السرطان أو "الوحش الخبيث" من أخطر الأمراض القاتلة على مستوى العالم، حيث يتسبب فى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص على مستوى العالم، وعلى الرغم من طرح الكثير من الأدوية والتقنيات العلاجية المضادة للأورام إلا أن العلاج الكيماوى يعد من أشهرها على الإطلاق، ويستخدمه ملايين المرضى حول العالم رغم المعاناة والآثار الجانبية العديدة التى يسببها.

ونسلط الضوء خلال تقرير حديث نشرته مجلة " Journal of Biological Chemistry" عن أبرز الأطعمة التى يجب أن يتناولها مرضى السرطان أثناء الخضوع للعلاج الكيماوى، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1.الجزر يعد هو الطعام الأفضل كى يتناوله مرضى السرطان أثناء الخضوع للعلاج الكيماوى، حيث يحتوى على مواد نباتية رائعة تجعل الكيماوى أكثر فاعلية وتمنع الجسم من تقليل فاعليته، وأيضا البقدونس يحتوى على هذه المواد العلاجية المفيدة.

2.تناول الحساء أو صوص الطماطم يعد من أفضل الوسائل الطبيعية المستخدمة لعلاج جفاف الفم، الذى يعد من أشهر الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج الكيماوى وتجعل المريض يتناوله بصعوبة، بينما يساهم المرق أو الصلصة أو حتى اللبن قليل الدسم فى حل هذه المشكلة.

3.الأرز والموز والتفاح من أفضل الأطعمة التى تساهم فى علاج الإسهال الناجم عن العلاج الكيماوى، وتساهم فى تعزيز قوام البراز.

4.الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البنى تساهم فى علاج الإمساك الذى يصيب الكثير من مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوى؛ نظرا لاحتوائها على قدر كبير من الألياف، وتساعد فى تعزيز عمل الجهاز الهضمى وعلاج الإمساك.

5.فقدان الشهية وعدم الرغبة فى تناول الطعام من أشهر الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتقسيم الوجبات الرئيسية إلى 6 وجبات صغيرة يمكن تناولها على مدار اليوم، وبالتالى يمكن التمتع بوزن صحى، كما يمكن الحصول على مكملات البروتين بعد استشارة الطبيب.

6.الزنجبيل يساهم فى علاج الشعور بالغثيان المصاحب للخضوع للعلاج الكيماوى، كما يحد أيضا من الشعور بالدوخة، ولتعزيز التأثير العلاجى للزنجبيل ينصح بإضافة بعض قطرات الليمون إليه.

7.للتغلب على قرح الفم، ينصح بتناول الأطعمة التى يسهل بلعها مثل الكريمة والعصيدة والحساء، ويجب أيضا تقطيع الخضراوات جيدا كى لا تجرح الفم مع تجنب التوابل الحريفة التى قد تسبب تهيجه.

8.تناول عصير البرتقال بشكل منتظم يحمى مرضى السرطان من الإصابة بجفاف الفم.

9.البصل والثوم من أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها أثناء الخضوع للعلاج الكيماوى؛ نظرا لأنها تساهم فى تقوية الجهاز المناعى.

10.تناول الأطعمة الغنية بالسلينيوم مثل الشوفان والمأكولات البحرية والأرز البنى يساهم فى مكافحة السرطان وتعزيز فرص القضاء عليها.

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