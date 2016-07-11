الأهلي يبرر استبعاد بونجاح والسومة من حساباته

تقف بعض العقبات أمام تفكير النادي الأهلي في ضم الثنائي، بغداد بونجاح مهاجم السد القطري وعمر السومة هداف أهلي جدة السعودي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن السومة وبونجاح خارج حسابات الجهاز الفني في الفترة الحالية في تصريحات لقناة ON tv يوم الأحد.

وبرر عبد الحفيظ: "بونجاح مهاجم مميز، ورأس حربة قوية، نحفظه جيدًا، ولكن سعره ضخم، وتعرض لإصابة مع نادي السد، ولم نتأكد من حالته بعد هذه الإصابة".

أما عمر السومة، فقال عنه مدير الكرة بالأهلي: "أهلي جدة لن يتركه، سيطلب أرقام فلكية لبيعه، مهاجم مميز، فهو يسدد الركلات الحرة مثل ركلات الجزاء".

كما تطرق للحديث عن المهاجم التنزاني علي ساماتا، موضحًا: "منذ 3 سنوات، كان لاعبًا مميزًا بصفوف مازيمبي، وتوقعنا له مستقبلاً كبيرًا، ولكنه ترك الفريق، ولا يتوافر لدينا قدر من المعلومات عنه".

وشدد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته: "أؤكد أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة خارج حساباتنا في الوقت الحالي".