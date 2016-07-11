3 وظائف تنتظر علي معلول في الأهلي

سيكون علي معلول لاعب الصفاقسي التونسي صفقة متعددة المزايا للجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن يول.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي يوم الأحد: "اقتربنا خطوات كثيرة من ضم معلول، فهو لاعب مميز".

وأشار في تصريحات لقناة ON tv إلى أن اللاعب التونسي يجيد اللعب في أكثر من مركز، حسبما يتم توظيفه من قبل مارتن يول.

وأوضح: "معلول ظهير أيسر، وفي نفس الوقت يجيد أدوار اللاعب رقم 8 و 10 داخل الملعب".

وبات علي معلول على أعتاب الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء مقابل 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.