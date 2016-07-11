جلال سعيد يعلن تفعيل جهاز النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى خلال شهر

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إنه سيتم تفعيل جهاز النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى خلال شهر من اليوم، ليكون مسئولاً عن حركة النقل فى القاهرة الكبرى وتنظيم حركة المرور بشوارع القاهرة الكبرى، والتنسيق مع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذا الجهاز سيكون مسئولاً عن تنظيم حركة النقل داخل شوارع القاهرة الكبرى"، لافتاً إلى أن هذا الجهاز موجود منذ 2007 مثله مثل جهاز تنظيم نقل البضائع والركاب بالمحافظات الذى سيتم تفعيله هو الآخر خلال شهر، لكن قرار إنشاءهما كان بقرار رئيس مجلس وزراء.

وتابع وزير النقل " نشاطهم اليومى المتوقع سيتداخل من أنشطة أجهزة أخرى منشأة بقرارات جمهورية أو بقوانين.. ولا يجوز أن تنشأ جهاز بقرار رئيس مجلس وزراء وتحدد له صلاحيات ويتصادم من أنشطة أجهزة أخرى منشأة بقرار بقرارات جمهورية أو قوانين.. نحن غيرنا هذا الوضع وأعدنا إصدار قرارى إنشاء الجهازين لتكون صادرة من رئيس الجمهورية لكى تتساوى مع الأجهزة الأخرى ويكون فى ندية فى التعامل".

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