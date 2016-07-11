غضب أهالى كفر الشيخ من نقص مياه الشرب والرى

تعددت الشكاوى بقرى محافظة كفر الشيخ من انقطاع مياه الشرب، وخاصة بقرى الأرقام بمركزى الرياض،والحامول، اضافة لقرى مراكز سيدى سالم منها قرية المسيرى التابعة لمركز سيدى سالم، وقرى مركز بلطيم وخاصة الواقعة على الطريق الدولى الساحلى، ولم يتحر ك مسئولوا شركة مياه الشرب تجاه تلك الشكاوى، خلال أيام عيد الفطر برغم اعلان المحافظة عن حالة الطوارئ، و إلغاء الأجازات فى المرافق الحيوية، ومتابعة غرفة العمليات بالمحافظة للوضع بالمحافظة، اضافة لنقص مياه الرى مما أدى لبوار مئات الأفدنة فى عدد من قرى المحافظة.

قالت سعاد محمد محمد " ربة منزل " نعانى من نقص مياه الشرب منذ عدة أيام بقرى بر بحرى، والشهابية ببلطيم،وتقدمنا بشكاوى عدة ولم نجد استجابة من المسئولين ونحن فى أيام عيد ونحتاج لقطرة ماء،وللأسف ابتلينا بمسئولين بشركة مياه الشرب لايهتمون باحتياجات الأهالى من المياه ولا معاناتهم .

وأشار محمود السيد على " من قرية المسيرى التابعة لمركز سيدى سالم، نظمنا عدد من الوقفات الإحتجاجية، لنقص مياه الشرب،وعدم توفرها منذ أكثر من أسبوع،ولم تجد الوقفة الإحتجاجية صدى عند المسئولين إلا وعود وعندما ننهى وقفتنا لانجد المياه، ولكننا سنكررها أمام المحافظة،وأمام شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، مضيفاً ليت الأمر يقتصر على مياه الشرب بل أن مياه الرى حرمت منها أراضينا لنقصها،وتقدمنا بشكاوى لوكيل وزارة الرى ولم نجد استجابة .

وقال محمد فتحى عبدالله من بلطيم، إن الإهالى بقرى الخريجين يعانون من نقص مياه الشرب، وتوجهنا لرئيس مجلس المدينة،والمسئولين بشركة مياه الشرب ببلطيم لننقل لهم متاعب الأهالى، ومعاناتهم من نقص مياه الشرب،ووعدونا بعودة مياه السشرب لمنازلنا،ولكنها انقطعت بعد ساعات،دون مراعاة لإحتياجنا للمياه،ونحن لانعلم متى يظل الحال كما هو عليه شكاوى ؟،استجابة لحظية ونعود للمعاناة والشكاوى، مؤكداً أن هناك مئات الأفدنة تعانى من نقص مياه الرى، مما أدى لبوارها، واضطررنا لحرثها بعد زراعتها، وتقدمنا بشكاوى لوكيل وزارة الرى ولم نجد أى اسجابة،ليوفر لنا المياه لإنقاذ الزراعات المتبقية بالأراضى التى لم تبور .

وأشار ابراهيم محمد داود من قرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ،على الرغم من توفر المياه فى العديد من المنازل بأول القرية، إلا أن فى نهايتها انقطعت تمامًا منذ قرابة شهر حتى الآن، مما نضطر إلى نقلها عن طريق عربيات كارو والموتوسيكلات وسيارات ربع نقل،ونطالب المسئولين بشركة مياه الشرب بضرورة اتخاذ اللازم وحل المشكلة، ونحن قرية تبعد عن مدينة كفر الشيخ المحافظة 5 كيلو فقط فمابالك من يبتعد عن المحافظة مئات الكيلو مترات؟ .

وقال محمد السيد محمد " من قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، يعانى الأهالى من نقص وضعف مياه الشرب منذ 6 أشهر، دون وجود أى اهتمام بهذه الأزمة من قبل المسئولين بالمحافظة، ونضطر الحصول على المياه من خلال سيارات خاصة، ووناشد المسئولين بضرورة التحرك لحل الأزمة التى أصبحت مزمنة فى عدد من قرى مركز مطوبس .

وأضاف شريف محمد السيد " من أهالى منطقة سيدى عبد الوهاب التابعة لمركز مطوبس، نعانى من إنقطاع مياه الشرب بعدد من قرى مركز مطوبس، وخاصة بنطقة سيدى عبدالوهاب والمناطق المحيطة بنا، وتقدمنا بشكاوى لرئيس مجلس المدينة،ووعد بحلها ونحن فى انتظار الحل وعودة مياه الشرب.

قال مصطفى محمد سعد، من أهالى قرية اللاندهور التابعة لمركز بلطيم،إن القرية تعانى من نقص مياه الشرب،ويكفى أن بعض القرى كانت المياه بها تصل إلى الأدوار العليا فى جميع الأوقات،وحاليا لاتصل المياه نهائيا فى معظم الأوقات، مضيفاً تقدمنا بعدد من الشكاوى لشركة مياه الشرب بكفر الشيخ وببلطيم واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ولم نجد استجابه منهم.

وأضاف عامر محمد عبدالله، من قرية الكوم الكبير التابعة لمركز دسوق، نعانى من نقص مياه الشرب ونضطر لنقل المياه فى الجراكن والبراميل، محملة على عربات الكارو، والمسئولون بشركة مياه الشرب،و بمجلس المدينة يعلمون بمعاناتنا،ولم نجد استجابة لحل مشكلتنا،لعودة مياه الشرب المقطوعة .



>

أحد الفلاحين يندب حظه لبوار أرضه لنقص مياه الري



>

وقفة احتجاجية لأهالى قرية المسرى بسيدى سالم لنقص مياه الشرب



>

الجراكن والبراميل وسيلة لنقل ميباه الشرب للقرى المحرومة

بالصور..ورد النيل يملأ فرع رشيد بكفر الشيخ ويتسبب فى نقص مياه الشرب والرى