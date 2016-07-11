وكيل "تعليم كفر الشيخ" تستجيب لحل مشاكل طلاب قرى الوهابية والبنايين

استجابت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لمطلب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس، لحل مشكلة طلاب قرى البنايين والوهايبة، والتي تقدم بها عدد من أولياء أمرهم يطالبون فيها بالتحاقهم بمدرسة برج البرلس الثانوية باعتبارها الأقرب لهم بدلاً من الحاقهم بالمدرسة الثانية ببلطيم.

يذكر أن وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ استقبلت نائب مجلس النواب فى مكتبها مساء أمس ناقش خلالها مع كيل الوزارة مشكلات أهل الدائرة.

وفى سياق آخر، تنظم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، معسكراً كشفياً بحضور طلاب ممثلين لجميع المحافظات المصرية يوم 30 يوليو الجارى حتى 8 أغسطس القادم بمقر المعسكرات بمصيف بلطيم، تحت رعاية اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفرالشيخ والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم تحت شعار" مستقبلنا فى شبابنا".

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم ، خلال تصريحات صحفيه لها ، إنها وجهت الدعوة لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهوية بعد العرض على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، للمشاركة فى أول معسكر كشفى لطلائع التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وأيضا يشارك 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية في معسكر لمدة أسبوع بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية ، تقديراً لتفوهم ومشاركتهم المجتمعية.

وقالت الدكتورة مني مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ، خلال تصريحات صحفيه لها، إنه تم اختيار 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية للمشاركة في معسكر التربية الاجتماعية بالإسكندرية يضم طلاب من جميع المحافظات المصرية.

وأضافت أنها كرمت الطلاب واستقبلتهم أمس في مكتبها بمديرية التربية والتعليم قبل سفرهم للمعسكر بحضر وفاء عبدالله المدير العام التنفيذى، وبسيونى غانم الموجه العام، ومحمد الدفراوى الموجه الأول، وحمودة يونس مسئول اتحاد الطلاب، ومحمد ذكى مسئول مكتب الخدمة، سيتحمل توجيه التربية الإجتماعية كل النفقات الخاصة بالطلاب خلال أيام المعسكر.

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