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"أوقاف الشرقية": لم نتلق أى تعليمات بشأن الخطبة المكتوبة

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"أوقاف الشرقية": لم نتلق أى تعليمات بشأن الخطبة المكتوبة "أوقاف الشرقية": لم نتلق أى تعليمات بشأن الخطبة المكتوبة
قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنة لم يتلقى أى تعليمات بشأن مقترح تطبيق "الخطبة المكتوبة" الذى أعلنت عنها الوزارة.

و أضاف وكيل الوزارة ، لـ "اليوم السابع"، أن الأمر مازال قيد الدراسة فى الوزارة، لافتا إلى أن حالة الغضب التى أعرب عنها الائمة و الخطباء بالمحافظة في غير أوانها وأنهم تسرعوا قبل أن يعلموا ملابسات الأمر.

كان دشن ائمة الشرقية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لمناهضة القرار تحت هشتاج " لا _ للخطبة_ المكتوبة " و الذي تدوالا بشكل كبير بين المواطنين و الخطباء معربين عن غضبهم ، مؤكدين ان " المكتوبة " ، اهانة للامامة و سوف يتحولوا لحناجر بلا عقول .
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