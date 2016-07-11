أمير جازان يحتفي بأبناء شهداء الواجب

شارك أبناء شهداء الحد الجنوبي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مائدة الإفطار، احتفاءً وترحيباً بهم، وذلك خلال استقبال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأجلس الأمير محمد بن ناصر، أبناء الشهداء في مقدمة الحضور، تقديراً لهم ولمكانة آبائهم شهداء الحد الجنوبي ممن قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب وحدود الوطن الطاهر وعن بلاد الحرمين الشريفين مشيدا سموه بِمَا بذله الجنود الأبطال من تضحيات عظيمة بأرواحهم الطاهرة ضد الفئات والمليشيات الباغية بالحد الجنوبي الحصين.

وتجاذب أمير المنطقة، أطراف الحديث مع أبناء وأطفال الشهداء بكل روح أبوية حانية وهنأهم بحلول عيد الفطر السعيد وكرمهم خلال استقبالهم سائلاً الله أن يعيده عليهم وعلى ذويهم وهم بألف خير وان يرحم الشهداء الأبرار ممن سطروا أسماءهم بمداد من الذهب في سجل الوطن الناصع وفي قائمة الشرف والعز الوطن.

من جانبهم، عبّر أبناء وذوي الشهداء عن اللفتة الإنسانية الكريمة من القيادة الحكيمة ومن أمير منطقة جازان مشيرين إلى أن العيد له طعم خاص وفرحة لا توصف وهم في ضيافة والدهم أمير جازان والذي بادلهم التهاني وخصص لهم موقعا متميزا نظرا لمكانتهم لديه ولدى القيادة الرشيدة.

كما أشاد الحضور والمسؤولين والمهنئين بعيد الفطر بهذا الاحتفاء الخاص والذي يعكس اهتمام قيادة هذا البلاد بأبناء الشهداء وتلبية جميع احتياجاتهم ومشاركتهم الوجدانية في جميع المناسبات، سائلين الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتلاحم بين القيادة والشعب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.