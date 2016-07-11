عـقــول مؤجـــرة..«بلا رأي أو تفكير فيما هو أسوأ» !

تعتبر ثقافة "القطيع" كما يصفها البعض من الظواهر السلبية الخطيرة التي تفشت في السنوات الأخيرة، وأصبحت سمة لكثير من الناس الذين أعطوا عقولهم لغيرهم ليفكروا نيابة عنهم، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية الناتجة عن اختلاف وجهات النظر، وكذلك الناتجة عن التصنيفات الفكرية التي بدأت تدق ناقوس الخطر في بلادنا في ظل الانفتاح على العالم الخارجي، وأيضاً في ظل تعدد شبكات التواصل الاجتماعي وكثرة استخداماتها خصوصاً من جانب الشباب والمراهقين، والتي تعد بيئة خصبة لبث سموم الأعداء واصطيادهم في الماء العكر، الأمر الذي يتطلب اليقظة والحذر من كافة شرائح المجتمع ومؤسساته التربوية والفكرية والأمنية والحرص على جمع الكلمة وتوحيد الصف، لاسيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

نماذج مكررة

ويرى بسام فتيني –إعلامي– أن من أسوأ مخرجات التعليم بالتلقين هو استنساخ نماذج مكررة من سابقين دون فهم أو تحليل أو حتى طرح تساؤلات، متأسفاً بأننا لا نحتاج لأناس تحفظ بلا فهم وبعضهم لا يجرؤ أصلاً على نقاش مقولة ما أو عبارة يرددها منذ الصغر فقط؛ لأن والده أو جده كان يرددها.

وأوضح مرزوق السهلي أن العقول المؤجرة قد تكون مقبولة إذا كان صاحبها من العامة ويصدق جميع ما يسمع سواء من أخبار الفضائيات أو من وسائل التواصل الاجتماعي أو من المجالس من "وكالة يقولون"، لكن المشكلة إذا كان من يؤجر عقله هو إعلامي له متابعين كثر، أو مثقف يتكلم بنظريات لا يقبلها العقل ولا المنطق فقط لأنه اقتنع بجدواها.

أزمان طويلة

وأكد د.مشعل الفلاحي -مدرب في التنمية الشخصية- على أن مسألة تأجير العقول لم تكن وليدة اليوم وإنما تاريخها ممتد في الواقع منذ أزمان طويلة فكانت قريش والكبار منها على وجه الخصوص يقفون أمام الحق ويرضون أن يتحولوا أعداء للحقيقة، ويصطفون أمام أعظم الخلق القدوة عليه أفضل الصلاة والسلام مع معرفتهم بصدقه وأمانته ويرددون في النهاية "إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ"، ويودّع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها وهو يرفض أن يقول: لا إله إلا الله، الكلمة التي تلبسه سعادة الدارين كلها ويردد في الوداع قصة التأجير الكبرى "هو على ملة عبدالمطلب"، كم هو مؤسف أن يتحوّل إنسان إلى دمية يتقاذفها الآخرون كما يشاؤون، وليس أسوأ في الواقع من العبث بالعقول، مضيفا ان العقلاء لا يعتنقون فكرة إلاّ بدليل ولا يدفعون رسالة إلاّ ببرهان ولا يتبنون رأياً إلاّ من خلال تجربة واقعية في الميدان، كم من حقيقة لم تحظ من صاحبها بالتأمل بعد، وقد ننشغل في بحث كثير من قضايا الواقع ونتفنن في رصد أحداثها ومعرفة أسبابها وبواعثها ونغفل في ذات الوقت عن أعظم قضايا حياتنا الشخصية، مضيفاً أنه إذا أردت مثالاً تطبيقاً لهذه الحقيقة فتأمل كيف جعلنا من عقولنا مساحة مشاعة للعبث بها من خلال استقبال كل وارد، واعتناق كل فكرة والتسليم بكل معلومة دون محاكمة إلى نص شرعي أو تجربة ميدانية أو تحليل وتأمل، مبيناً أنه تحولت هذه العقول إلى مجرد أوعية تستقبل كل شيء وتؤمن بكل قضية وتعتنق كل فكرة وتستلم لواردات الأوهام.

تأجير عقول

وقال د.الفلاحي: لنأخذ على سبيل المثال متحدث يردد: واقعنا بئيس وظروفنا سيئة، ومجتمعاتنا العربية المسلمة جاهلة، ولا سبيل لتغيير قناعات الآخرين، وآخر يقول: فلان متشدد، ولدينا مشكلة كبرى في مناهج التعليم، وثالث يقيّم العمل الخيري، وهو لم يدخل ولو مرة مع بوابة إحدى هذه الجهات الخيرية، ويدلف عليك برؤى وأفكار وقضايا ومصطلحات تدرك أنه هو ذاته لا يفقه بعض معانيها، ولو سألت كل هؤلاء من أين لكم هذه المعلومات؟، وما الأسس العلمية التي حكمتم بها على هؤلاء؟، وكيف تم رصد هذه الأخطاء؟، وما الدراسات التي تم من خلالها هذا الحكم لفجعتك الحقيقة الكبرى أن كل هؤلاء أجروا عقولهم لقناة فضائية أو لصحيفة سائرة أو لكاتب عمود صحفي أو لحديث مقتضب في مجلس عارض في إحدى المناسبات أو لوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونسي هو الحقيقة الضخمة في كتاب الله تعالى: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا"، متابعاً لقد خلقنا الله تعالى وجعل لكل واحد منا عقلاً يفكّر به ويقرر من خلاله الخيار الأوفق به في ظلال شرع الله تعالى وجعله حراً من قيود الخلق وجعل له وحياً يتعرّف من خلاله على الحق بأدلته وبراهينه الصحيحة، وألزمنا أن نحاكم كل فكرة أو معلومة أو نافذة من قول أو حدث على البراهين: "قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ"، وكل مسألة أو معلومة أو فكرة يجب أن تحاكم إلى النص الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن طريق حمّال هذا الحق وروّاده في الواقع "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وصم اجتماعي

وتحدث د.زيد بن عبدالله بن دريس –متخصص في علم الجريمة– قائلاً: إن تقليد الآخرين فكرياً من أعظم السلوكيات الخطيرة التي لا تحمد عقباها، كونها تؤدي في النهاية إلى التبعية في التفكير، دون تحكيم العقل والمنطق، ويصبح الفرد أحياناً وهو بكامل قواه العقلية مثل السفينة التي تجري مع مجرى الرياح إن كان شمالاً فشمالاً وان كان جنوباً فجنوباً، وهذا ما نشاهده حالياً على أرض الواقع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عندما يغرد مثلاً أحد الشخصيات المجتمعية في "تويتر" حول موضوع معين أو مجرد فكرة نجد آلاف المؤيدين الذين يتخلل تأييدهم بعض العبارات والتصنيفات وعلى سبيل المثال أنت أخواني، أنت ليبرالي أو علماني أو غيره، ومما يزيد الأمر سوءاً إلى أضعف من ذلك هو ما يسمى بـ"الوصم الاجتماعي" وتقسيم الشخصيات والمثقفين على حسب ما تم وصمه من قبل الآخرين وما يصاحبه من سيل المؤيدين، وهذا ما يسمى التقليد الأعمى لفكر الآخرين، ومن هنا ينبثق إحدى أغصان الوهن الاجتماعي والتفكك ونشر النزاع بين أفراد المجتمع الواحد فكرياً من خلال استخدام بعض المصطلحات والتي قد تكون لها دلالة وأثر سلبي على المدى القريب والبعيد على قوة الروابط للحياة الاجتماعية، ومؤشر سلبي على ضعف الحصانة الفكرية والأمن الفكري لدى الآخرين وذلك عندما ينجرف الآلاف من القراء حول ذلك الرأي والذي يعتبر أحياناً قذف بحق الآخرين ووصمه بجماعة قد تكون متعصبة أو غيره، ومن هنا تأتي فرحة من يريد تقسيم وتفتيت الوحدة الوطنية في وقت نحن بأشد الحاجة إلى التكاتف والتماسك لا للتفرقة ووصم الآخرين بالألقاب، فعند وصم الآخرين بشيء من الصفات التي تقسم المجتمع ليس إلاّ سلاح خطير وسلوك غير اجتماعي مشين يستخدمه العديد من المفكرين والباحثين ومن هم على درجة عالية من العلم سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المقابلات الشخصية أو عن طريق الاعلام من أجل الحوار وإبداء الرأي وإنما هو محاولة تفكيك الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع.

أنظمة وقوانين

وشدّد د.بن دريس على أهمية تدخل الجهات المعنية في محاولة من الحد من انتشار هذه الظاهرة في أوساط المجتمع، وعمل الأنظمة والقوانين من أجل ردع كل من يحاول وصم الآخرين بألقاب وتحزبات تزيد من العداوة والبغضاء بينهم؛ لأن المشكلة ليست فيمن يقوم بالوصف أو الموصوف لوحدهم فقط، وإنما تكمن المشكلة في انجراف المئات والألوف من المؤيدين لذلك الفكر أو الاتجاه، وتقسيم الناس إلى عدة أقسام والأقسام إلى فروع وهذا ما يزيد مثقفي المجتمع إلاّ انقساماً وتشتتاً وحرباً فكرية ضحيتها سيل من المؤيدين المقلدين.

تويتر يشهد متابعة الكثير من الأشخاص وتأييداً لآرائهم

د.مشعل الفلاحي

د. زيد بن دريس

بسام فتيني