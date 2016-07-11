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حمزة بن لادن يهدد في تسجيل صوتي بـ«الانتقام» لمقتل أبيه

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هدد نجل زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل أبيه وفقا لما ورد في تسجيل صوتي بث على الإنترنت.

وذكرت مجموعة سايت المتخصصة في رصد مواقع التنظيمات المتشددة أن حمزة بن لادن وعد في تسجيل صوتي مدته 21 دقيقة بعنوان "كلنا أسامة" بأن يواصل التنظيم العالمي القتال ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف حمزة "سنستمر في ضربكم واستهدافكم في بلادكم وخارجها"

وقتل أسامة بن لادن في مخبئه بباكستان بأيدي قوات خاصة أميركية عام 2011 في ضربة كبرى لتنظيم القاعدة الذي شن هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001.

وزعمت وثائق صودرت من المجمع الذي كان ابن لادن يعيش فيه ونشرتها الولايات المتحدة العام الماضي أن مساعدي الرجل حاولوا لم شمل زعيم التنظيم مع حمزة الذي كان قيد الإقامة الجبرية في إيران.

ويقول معهد بروكنجز إن حمزة وهو الآن في منتصف العشرينات من العمر كان يعيش مع أبيه بأفغانستان قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأمضى معظم الوقت برفقته في باكستان بعد أن دفع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان الكثير من قادة القاعدة البارزين للرحيل إلى هناك.

وقدم الزعيم الحالي للتنظيم أيمن الظواهري حمزة في تسجيل صوتي العام الماضي واعتبر صوتا شابا للتنظيم الذي يجد قادته المتقدمون في السن صعوبة في إلهام متشددين في مختلف أنحاء العالم تحمسوا لتنظيم "داعش".

وقال بروس ريدل من معهد بروكنجز "حمزة يقدم وجها جديدا للقاعدة.. وجه على صلة مباشرة بمؤسس التنظيم. إنه عدو واضح وخطير."

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