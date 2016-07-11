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6 عوامل رئيسية تصيبك بأمراض الشرايين التاجية بالقلب

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6 عوامل رئيسية تصيبك بأمراض الشرايين التاجية بالقلب 6 عوامل رئيسية تصيبك بأمراض الشرايين التاجية بالقلب
أكد الدكتور خالد وهبة - استشارى الكبد والجهاز الهضمى بمعهد القلب القومى - أن هناك 6 عوامل رئيسية للإصابة بأمراض الشرايين التاجية للقلب، أهمها:

1- التدخين: حيث يؤدى التدخين إلى حدوث انقباض فى الشرايين التاجية.

2- الكولسترول والذى يترسب فى جدران الشرايين التاجية، ويؤدى إلى ضيق الشريان التاجى.

3- مرض السكر والذى يؤدى إلى التهاب الشرايين التاجية، مما يؤدى إلى ترسب الكولسترول داخل الشريان التاجى.

4- ارتفاع ضغط الدم، والذى يؤدى إلى ترسيب الكولسترول فى جدار الشريان التاجى.

5- عدم ممارسة الرياضة والذى يؤدى الى ارتفاع الكولسترول وضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم لدى مريض السكر.

6- العامل الوراثى، وحتى يصاب المريض بقصور الشريان التاجى لابد أن يكون لديه ثلاثة عوامل من العوامل الستة.

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