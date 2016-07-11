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بوتفليقة يصدر عفوا عن سبعة جنود ليبيين سجناء بالجزائر

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بوتفليقة يصدر عفوا عن سبعة جنود ليبيين سجناء بالجزائر بوتفليقة يصدر عفوا عن سبعة جنود ليبيين سجناء بالجزائر
ذكر موقع "الشروق أون لاين" الإخبارى الجزائرى، أن سبعة سجناء ليبيين غادروا الجزائر أمس عبر معبر الدبداب الحدودى شمال ولاية ايليزى، بعد استفادتهم من العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر.

وأوضح الموقع الإخبارى الأحد، أن الليبيين السبعة كانوا متهمين بالإرهاب وحيازة أسلحة نارية، وتم إلقاء القبض عليهم عام 2015 فى منطقة حاسى كيوط التابعة لمنطقة طارات الحدودية بولاية ايليزى من قبل عناصر الجيش الوطنى الشعبى التابع للقطاع العمليات ب"إن أمناس" خلال كمين تم نصبه لهذا الغرض.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، أنه تبين بعد القبض على الليبيين السبعة ـ وكانوا مسلحين ـ أنهم جنود وبينهم ضابط رفيع المستوى، وزعموا أنهم ضلوا طريقهم حيث تمت محاكمتهم بعد ذلك وإدانتهم بأحكام متفاوتة.
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