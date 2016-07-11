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اليوم.. نظر محاكمة ٧ متهمين بالتظاهر بدون تصريح فى ذكرى ثورة يناير بإمبابة

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اليوم.. نظر محاكمة ٧ متهمين بالتظاهر بدون تصريح فى ذكرى ثورة يناير بإمبابة اليوم.. نظر محاكمة ٧ متهمين بالتظاهر بدون تصريح فى ذكرى ثورة يناير بإمبابة
تنظر الدائرة 21 إرهاب برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، محاكمة 7 متهمين بالتظاهر بدون تصريح، فى ذكرى ثورة يناير الماضية، بجوار حديقة الأزهر بإمبابة، لجلسة 11 يوليو للإطلاع.

وجاء فى التحقيقات أن قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين ميرفت حسين، وعبد الرحمن محمد، عبد الحميد إبراهيم، محمد أبو سيف، أحمد جمال، إبراهيم أبو الوفا، عبد الله صالح، أثناء فض تظاهرة يناير الماضى بمنطقة إمبابة فى شارع الأقصر بجوار حديقة الأزهر.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 1303 لسنة 2016، قيامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون، واستغلال الدين، والتحريض على العنف.

كان قاضى المعارضات قد أخلى سبيل المتهمين السبعة على ذمة محاكمتهم فى القضية، بضمان مالى قدره 2000 جنيه لكل منهم

تأجيل محاكمة 7 متهمين بالتظاهر دون تصريح فى إمبابة لجلسة 11 يوليو
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